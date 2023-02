Zahl der Insolvenzen sinkt weiter Warum gehen immer weniger Firmen in Düsseldorf pleite?

Die meisten Insolvenzen in Düsseldorf gab es im vergangenen Jahr im Dienstleistungsbereich – also zum Beispiel in der Gastronomie – und im Handel. So musste das Restaurant „Hans und Franz“ in Flingern schließen. Und der Inhaber eines „Unverpackt“-Ladens in Düsseltal musste Zahlungsunfähigkeit anmelden. Auch einige Düsseldorfer Handwerksunternehmen aus den Bereichen Betonbau und Klimatechnik gingen im vergangenen Jahr Pleite.