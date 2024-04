Frische Eier von eigenen Hennen Immer mehr Düsseldorfer halten Hühner

Wer keinen eigenen Garten hat, aber eine Kleingartenparzelle kann – nach Absprache mit dem Verein – auch dort Hühner halten. Mevlüt Altuntas hält seit acht Jahren im Kleingartenverein an der Harffstraße in Wersten Hühner, aktuell hat er rund 20, frisch zu Ostern sind Küken geschlüpft. „Ich möchte keine Industriehühner, bei mir leben Rassehühner, die um die 180 Eier im Jahr legen.“ Die Eier werden, ebenso wie der Honig, den er von 15 Bienenvölkern erntet, von seiner Firma an Kunden verschenkt – dafür hilft sie ihm bei der Finanzierung der Tiere. In seiner Parzelle haben die Hühner viel Platz, um die 600 Quadratmeter groß sei ihr Gehege. Er selbst bemerke immer wieder ein großes Interesse an der Hühnerhaltung und steht Anfängern gerne mit Tipps und Hilfe zur Verfügung.