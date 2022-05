Mobilität in Düsseldorf : Zahl der E-Bikes zum Mieten nimmt stark zu

Düsseldorf Für E-Scooter hat die Stadt Düsseldorf bereits eine Obergrenze angekündigt. Jetzt sagt die Verwaltung, wie sie bei den E-Bikes vorgehen will. Deren Zahl nimmt stark zu.

Die Zahl der ausleihbaren Elektrofahrräder dürfte sich somit bereits der Grenze nähern, die in der Innenstadt mit 1800 in Kürze für E-Scooter gelten soll. Kostenpflichtiger Inhalt Die rund 100 festen Parkflächen dort sollen laut Stadt nach und nach eingerichtet werden, 21 gibt es bislang. Insgesamt sollen in drei Zonen 8400 Roller erlaubt sein. Die Stadt will so den Betrieb in geordnete Bahnen lenken. Für E-Bikes gelten die genannten Vorgaben aber nicht.