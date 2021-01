Corona-Krise in Düsseldorf : Doppelt so viele Beratungen für Alleinerziehende wie vor der Pandemie

Düsseldorf Wer passt aufs Kind auf, wenn ich arbeiten muss, und wie funktioniert das mit den Kinderkrankentagen? Fragen, die viele Alleinerziehende in der Corona-Zeit besonders bewegen. Die Düsseldorfer Beratungsstelle VAMV weiß Rat – und verzeichnete 2020 doppelt so viele Gespräche wie vor der Pandemie.

Die Not der Alleinerziehenden in der Corona-Krise ist groß – das bekommt auch die Beratungsstelle des Verbands der alleinerziehenden Mütter und Väter (VAMV) in Düsseldorf zu spüren. „Die Nachfrage nach Beratungen – sowohl telefonisch als auch per Mail – hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt“, sagt die Sozialpädagogin Sabine Reyscher. Anfang 2020 seien es noch etwa vier Beratungen pro Woche gewesen, inzwischen seien es acht. Um diesem erhöhten Bedarf gerecht zu werden, werden demnächst die Beratungskapazitäten erweitert.