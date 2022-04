Sterbefälle in Düsseldorf : Zahl der Corona-Toten im März auf neuem Hoch

Düsseldorf Damit bewegt sich Düsseldorf gegen den Trend: Deutschlandweit ist die Zahl der Todesfälle seit dem Winter wieder stark gesunken. Grund für die hohen Zahlen dürften dennoch – wie in anderen Städten – die vielen Infektionen mit der Omikron-Variante gewesen sein.

Im März sind in Düsseldorf so viele Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben wie in keinem Monat in der Pandemie zuvor – 77 Sterbefälle meldete die Stadt. Annähernd so viele Tote in Folge einer Corona-Infektion hatte es bislang nur im Januar 2021 gegeben, damals starben 75 Personen an oder mit dem Coronavirus. In den wärmeren Monaten waren die Todesfälle jedoch zurückgegangen, im August etwa wurden nur sieben Corona-Tote gezählt. Ab Dezember stieg die Zahl rasant und erreichte im März ein neues Hoch. Mittlerweile sind insgesamt 809 Menschen in der Landeshauptstadt an oder mit dem Coronavirus gestorben.