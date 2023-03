Obdachlose in Düsseldorf beschenkt Der Youtube-Wohltäter

Die Kreditkarte steckt schon im Bankautomaten, schnell soll der Mann den Betrag eingeben, den er abheben will, bevor der Automat die Karte wieder ausspuckt. Doch der Mann, ein Obdachloser names Lukasz ziert sich, die Situation ist ihm sichtlich unangenehm. „Nein, ich kann das nicht machen“, sagt er mit zitternder Stimme. Er will das Geld, das ihm der Youtuber Mois anbietet, nicht annehmen. Schließlich hebt Lukasz 100 Euro ab, und weil er so bescheiden war, packt Mois gleich noch 100 Euro obendrauf. Der Mann bricht in Tränen aus, die Kamera filmt ihm direkt ins Gesicht. Warum er das mache, fragt Lukasz. Mois sagt: „Wenn du glücklich bist, bin ich glücklicher als du.“