Freizeit in Düsseldorf Die wollen doch nur spielen

An der Königsberger Straße 100 baute das einst durchaus legendäre Unternehmen Duewag Straßenbahnwagen, Triebwagen wurden sogar bis nach Nordamerika verschifft. Ende der 2000er wurde das Werk nach diversen Übernahmeszenarien geschlossen, heute gibt es ganz unterschiedliche Nutzer auf dem Areal. In dem imposanten und denkmalgeschützten Verwaltungsgebäude saß zuletzt eine Filmproduktion. Jetzt ist das alte vertäfelte Chefzimmer mit Leinwänden und Buzzer-Stationen ausgestattet und dient als Quiz-Zone. Hier kommt es zum ultimativen Showdown, wenn große oder kleine Gruppen nach diversen Spielen in unterschiedlichen Räumen zuvor einen finalen Sieger suchen.