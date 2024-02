Kultur in Düsseldorf Fünf Premieren in der Jungen Filmwerkstatt

Das Regie-Duo fuhr nach Berlin, wo Zint in einem der letzten besetzten Häuser in Berlin-Neukölln lebt. Gedreht wurde an einem Wochenende, an dem Gerdy Zint zum letzten Mal als Dachdecker arbeiten wollte, weil der Job ihn kaputt mache. Mit 40 Minuten ist der Dokumentarfilm „Scheiße, ich“ der längste Film, der am 24. Februar in der Filmwerkstatt gezeigt wird. Und für die beiden Nachwuchsfilmerinnen steht schon jetzt fest, dass sie Film und Regie zu ihrem Beruf machen möchten.