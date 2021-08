XXL-Leihfristen : Düsseldorfer Zentralbibliothek möchte leergeliehen werden

Düsseldorf In der Corona-Zeit haben viele neue Hobbys entdeckt, das Lesen etwa. Wer darin noch nicht so geübt ist und etwas länger für ein Buch benötigt, dem bietet die Zentralbibliothek in Düsseldorf - nicht ganz uneigennützig - eine extralange Ausleihfrist, XXL, fast bis in die Adventszeit.

Die Düsseldorfer Zentralbibliothek am Hauptbahnhof vergibt derzeit "XXL-Leihfristen": Besucherinnen und Besucher, die sich Bücher und andere Medien am Standort am Bertha-von-Suttner-Platz ausleihen möchten, müssen diese erst am 25. November zurückgeben. Das ist jedoch nicht ganz uneigennützig.

Durch die besonders lange Leihfrist können sich alle nicht nur langfristig mit ihrer Lieblingslektüre oder ihrem Lieblingshörbuch beschäftigen, sondern auch der Zentralbibliothek beim bevorstehenden Umzug in das KAP1 auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs helfen.

Die Düsseldorfer sind quasi aufgefordert, die Zentralbibliothek "leer zu leihen" und die Medien erst am neuen Standort am Konrad-Adenauer-Platz 1 zurückzugeben. So bleiben weniger Bücher zum Verpacken für den Umzug. Für Medien, die in den Stadtteilbüchereien ausgeliehen werden, bleibt es bei den gewohnten Leihfristen.

Parallel geht es in großen Schritten mit dem Umzug weiter: So ist der Zugang zu den Sach- und Fachbüchern im 1. Obergeschoss nur noch bis 28. August möglich. Die Kinder- und Jugendbibliothek, die Musikbibliothek, Romane, Krimis, Hörbücher, DVDs und CDs sind noch bis zum 18. September zugänglich.

Die Rückgabe, der Kundenservice und ein Zugang zum Lesefenster werden in den Räumen am Bertha-von-Suttner-Platz bis einen Tag vor der Eröffnung der neuen Zentralbibliothek möglich sein. Im Lesefenster kann man bis dahin Zeitungen und Zeitschriften lesen, das freie WLAN und Internet-PCs nutzen. Am Wochenende 6. und 7. November öffnet die neue Zentralbibliothek dann im KAP1 ihre Türen.

