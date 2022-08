Kinderspaß in Düsseldorf : XXL-Kinderland kommt nach Eller

Michaela Oldenburg und Kevyn Peters beim Zeltaufbau. Foto: RP/tino

Düsseldorf Das wahrscheinlich größte mobile Kinderland in Deutschland gastiert vom 6. August bis zum 18. September auf dem Schützenplatz in Eller. Aber nicht nur an die Kleinen wurde gedacht.

Da kamen die „Jungs“ ganz schön ins Schwitzen. Innerhalb von vier Tagen bauten sie unter überschaubarer Mithilfe von einigen Frauen drei große Zirkuszelte auf, bestückten deren Inneres mit neun Hüpfburgen, der Super-Ferrari-Rutsche, mehreren Ninja-Warrior-Parcouren im Kleinformat, den Lego- und Bobby-Car-Bereich und Vielem mehr. Außerhalb der Zelte entstand auch noch der große Wasserspielplatz mit Rutschen, Pools und Tretbooten – und das alles bei Lufttemperaturen von über 30 Grad. „Man weiß zwar abends, was man getan hat. Aber wenn man genug Wasser trinkt, geht das schon“, sagt Kevyn Peters. Er ist einer der „Jungs“ und gleichzeitig für die Gastronomie in von ihm mit aufgebauten „XXL-Kinderland“ zuständig.

Das wahrscheinlich größte mobile Kinderland in Deutschland gastiert vom 6. August bis zum 18. September auf dem Schützenplatz in Eller (Heidelberger Straße 4). Geöffnet ist es mittwochs bis freitags von 14 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 19 Uhr, mit Ausnahme der Zeit von 29. August bis 4. September. In dieser Zeit ist das „Vergnügungsparadies für bewegungshungrige Kinder“ geschlossen.

Das Kinderland ist eine neue Entwicklung. In Düsseldorf feiert es Premiere. „Wir haben das XXL-Kinderland nach unseren Gastspielen in Kleve und Krefeld erst zum dritten Mal aufgebaut. Zum zweiten Mal ist die Wasserwelt dabei“, berichtet Betreiberin Nadja Zinnecker. Das Kinderland in der aktuellen Form ist eine „Corona-Idee“. „Wir sind Zeltverleiher für Events jeder Art und betreiben auch einen Kinderzirkus“, sagt Zinnerkes. „Weil die Kinder ja auch kaum Möglichkeiten hatten, haben wir uns während Corona überlegt, was wir machen können und kamen auf den Gedanken, unsere beiden Standbeine zu vereinen. Die Zelte hatten wir und so ist das Kinderland entstanden.“ Mit den Zelten ist man nahezu witterungsunabhängig, den die Dächer schützen sowohl gegen Regen als auch Sonne. Und weil die Seitenwände offen sind, gilt das Kinderland als Freiluftveranstaltung.