Wilke-Lebensmittelskandal : Wurst-Kontrollen in Düsseldorf gehen weiter

Wurst-Kontrollen in Düsseldorf gehen weiter

Düsseldorf Der Skandal um den Wursthersteller Wilke hat Auswirkungen auch in Düsseldorf. Rund 25 Betriebe sind betroffen. Bei Vor-Ort-Kontrollen werden Lieferlisten kontrolliert. Viel Arbeit bereitet die Aktion auch dem Großhandelskonzern Metro.

Der Lebensmittelskandal um den Wurst- und Fleischwarenhersteller Wilke beschäftigt die Düsseldorfer Lebensmittel-Kontrolleure. „Etwa 25 Betriebe sind in der Landeshauptstadt betroffen, bei Bedarf führen wir auch Vor-Ort-Kontrollen durch“, sagt Stadtsprecherin Ingrid Herden. Dabei werde beispielsweise anhand von Lieferlisten überprüft, ob die tatsächlich zurück genommenen Waren mit den zuvor übermittelten Informationen übereinstimmen.

Besonders betroffen ist in der Landeshauptstadt der Großhandelskonzern Metro, der neben den Wilke-Waren auch vier Eigenmarken (Pizza- und Peperoni-Salami der Produktreihen „Aro“ und „Metro Chef“) zurückgerufen hat. „Seit Tagen rufen wir Gewerbetreibende an, die bei uns einkaufen. Außerdem versenden wir E-Mails an die Betroffenen. Erfolgt keine Rückmeldung, schicken wir zusätzlich Briefe“, sagt eine Sprecherin des Handelskonzerns.