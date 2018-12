Zahlreiche Aktionen in Düsseldorf : Wunschbäume für Senioren

Ein geschmückter Weihnachtsbaum. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die Zentren plus und viele andere Stellen in Düsseldorf bieten in der Vorweihnachtszeit Aktionen für Senioren, aber eben nicht klassische Geschenk- und Wunschbäume. Das DRK setzt das Konzept jedoch bereits um.

Düsseldorf boomt, doch nicht alle Menschen nehmen am Wohlstand teil. Neben Menschen ohne Job, Alleinerziehenden und Geringverdienern trifft die Armut zunehmend auch Ältere. „Wir sollten deshalb Geschenkbäume für Senioren etablieren, so wie es sie für Kinder ja bereits gibt“, sagt Katharina B. Die Idee dahinter: Bürger, denen es besser geht, oder Unternehmen erfüllen die Wünsche jener, die sich den Ausflug, das Küchengerät oder den neuen Wintermantel nicht leisten können. Ein solcher Baum könne dann auch vor einem Seniorenheim aufgebaut werden.

„Die Zentren plus und viele andere bieten in der Vorweihnachtszeit Aktionen für Senioren, aber eben nicht klassische Geschenk- und Wunschbäume“, sagt Ulrike Schneider, Vize-Vorsitzende des Seniorenrates. Prinzipiell finde sie die Idee eines Geschenkbaumes gut, allerdings hänge dies auch vom Standort der jeweiligen Seniorenheime ab. Im Norden Düsseldorfs, wo überwiegend gut situierte Senioren wohnen, sei der Bedarf sicherlich geringer als beispielsweise in Stadtteilen wie Bilk oder Garath.

Info Wunschbäume für Kinder und Jugendliche Heerdt Wunschbäume werden vor allem für Kinder und Jugendliche aufgestellt. Der HeerdterSchützenverein etwa hat zum zweiten Mal die Tanne auf dem neuen Kirchplätzchen in einen Kinderwunschbaum verwandelt. Altstadt In der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ konnten Gäste, Freunde und Mitarbeiter Kinderwünsche erfüllen. Die Aktion fand zu Gunsten der Arche-Kinder statt.

Allerdings müsse es solche Aktionen dann nur in einer anonymisierten Form geben. „Manche schämen sich vielleicht oder wollen ihre Armut nicht direkt zeigen.“ Ein Blick auf die Statistik zeigt: Von den 120.000 Düsseldorfern, die älter als 65 Jahre sind, müssen derzeit mehr als 9000 auf die Grundsicherung zurückgreifen. Auch, dass 20 Prozent der über 65-Jährigen als einzige Rentenleistung monatlich 950 Euro erhalten, stellt vor dem Hintergrund der steigenden Mietkosten ein zunehmendes Problem dar. Der Bedarf an unterstützenden Initiativen und Aktionen ist also durchaus vorhanden.

Zwar stellt auch die Bürgerstiftung in Düsseldorf keinen Wunschbaum für Senioren auf, trägt aber anderweitig zur Unterstützung der Senioren bei. Etwa mithilfe des „Notgroschens für Senioren“. „Das ist eine schnelle, ziemlich unbürokratische Sofort-Hilfe für ältere Menschen, die nachweislich auf Unterstützung angewiesen sind. Da beispielsweise viele Krankenkassen die Finanzierung von Brillen in den vergangenen Jahren zurückgezogen haben, springen wir dort mit unseren Kooperationspartnern wie Fielmann ein. Denn ohne eine Brille mit Stärkengläsern können viele dieser Menschen sich ja nicht mehr alleine im Alltag zurechtfinden“, sagt Geschäftsführerin Constanze Hientzsch. Die Idee eines Wunschbaumes kannte sie für Senioren noch nicht. „Allerdings ist das eine tolle Idee, die wir sehr gerne als Anregung für das nächste Jahr mitnehmen werden“, sagt Hientzsch.

„Sehr gute Erfahrungen“ habe man mit einem solchen Baum in den vergangenen Jahren bereits beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) gemacht, sagt DRK-Pressesprecherin Jasmin Schürgers. Umgesetzt wurde die Aktion für die fünf Düsseldorfer Seniorenzentren des DRK immer wieder mit einem Kooperationspartner wie etwa der Provinzial oder der Arbeitsagentur.

In deren Foyers wurden die teils meterhohen Bäume aufgestellt, an die Zweige wurden die Wünsche der Senioren geheftet. In diesem Jahr sollte es wieder einen Wunschbaum geben, die Aktion, die in Kooperation mit einem Bankhaus umgesetzt werden sollte, scheiterte aber aus organisatorischen Gründen kurz vor dem Advent. „Wir hoffen aber, dass sich für das nächste Jahr wieder jemand findet“, sagt Schürgers. Im Vorfeld sei ein Kostenbetrag mit demjenigen Unternehmen festgelegt worden, wie viel ein Geschenk jeweils kosten dürfe.