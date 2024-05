Kritik an Bürokratie und verzögertem Bafög „Meister sind die, die unser Morgen machen“

Zu ihnen gehörten am Samstag auch zwei Frauen, die in Düsseldorf wohnen beziehungsweise arbeiten und in ihrem Jahrgang jeweils den besten Abschluss erzielten. 27 Jahre jung ist Judith Hüls, die sich nun Meisterin im Metall- und Glockengießen/Fachrichtung Kunstguss nennen kann. Gelernt hat sie in einem Betrieb in Ost-Deutschland, der sich auf Bronzeguss spezialisiert hat. Für die Vorbereitung auf die Prüfung zog sie nach Nordrhein-Westfalen. „Zu meiner Oma“, sagt sie und lacht. Von dort pendelt sie beinahe täglich nach Düsseldorf in die Kunstgießerei Schmäke in Oberbilk. „Zur Berufsschule bin ich seinerzeit sogar nach Bayern gependelt, weil unser Beruf so selten ist“, sagt Hüls. Die Jahresbeste will nun erst einmal Erfahrungen sammeln. „Gerne würde ich ins Ausland gehen“, sagt sie. Ihr Ziel ist es, einen Betrieb zu leiten oder womöglich zu übernehmen. „Ob es dann wirklich die Selbstständigkeit wird, weiß ich noch nicht, dafür müsste dann wirklich alles passen“, meint die 27-Jährige.