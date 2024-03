Bauarbeiten in Düsseldorf Der Wormser Weg wird saniert

Umleitungen sind ausgeschildert und erfolgen für den ersten Abschnitt ab dem Offenbacher Weg über den Bingener Weg und der Straße Am Schabernack wieder zum Wormser Weg beziehungsweise in umgekehrter Richtung. Für den zweiten Abschnitt erfolgen die Umleitungen ab der Sturmstraße über den Dillenburger Weg, den Mannheimer Weg zur Waagenstraße oder über die Straße Am Schabernack zum Wormser Weg. In umgekehrter Richtung führt die Umleitung ab dem Wormser Weg über die Straße Am Schabernack, den Mannheimer Weg zur Waagenstraße oder zum Dillenburger Weg. Auf den Umleitungsstrecken befinden sich ausgeschilderte Halteverbotszonen, die es zu beachten gilt.