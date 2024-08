Bürgerbeteiligung in Düsseldorf Hoffen auf mehr Vertrauen in Polizei und Ordnungsamt

In Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal wurde ein Projekt mit dem sehr sperrigen Namen „Entwicklung eines quartiersbezogenen Austausch- und Lernprogramms zur Förderung des wechselseitigen Verständnisses von Polizei, Ordnungsdienst und Stadtgesellschaft“ aufgelegt. Zum Glück kann das Projekt mit „EQAL“ abgekürzt werden. „Warum orientieren wir uns an den USA, einem Land, in dem das Vertrauen in die Polizei nicht besonders ausgeprägt ist?“, fragt Jacqueline Oppers, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Wuppertal.