Leben in Düsseldorf : Wohnungslose suchen Schlafplätze in der Stadtmitte

Am Pavillon auf dem Heinrich-Heine-Platz liegen offenbar nur noch Reste eines Obdachlosenlagers.. Foto: Nicole Lange

Stadtmitte Im und am Pavillon auf dem Heinrich-Heine-Platz hat es Obdachlosenlager gegeben, ebenso an einem leeren Ladenlokal in der Schadowstraße. Die Stadt betont aber, dass es trotz der Corona-Pandemie sichere Schlafmöglichkeiten gibt.

Trotz deutlich gesunkener Temperaturen tauchen in diesen Tagen immer wieder neue Lager wohnungsloser Menschen rund um das Stadtzentrum auf. Bereits vor einigen Tagen war eine Gruppe von Personen aufgefordert worden, ein Lager zu verlassen, das sie sich im bekannten Musik-Pavillon auf dem Heinrich-Heine-Platz aufgeschlagen hatten. Es habe dort Beschwerden wegen Lärmbelästigungen schon am frühen Morgen und wegen Verunreinigungen gegeben, sagt die Leiterin des Amtes für Migration und Integration, Miriam Koch.

Nach wie vor liegen an dem Pavillon Schlafsäcke und andere Gegenstände, wahrscheinlich handele es sich aber nur um die Reste des Lagers, sagt Koch. Die Menschen, die dort gewohnt hatten, seien inzwischen weiter gezogen in Richtung Ratinger Tor und dann zum Südring. „Streetworker waren mit ihnen in Kontakt, aber sie waren nicht davon zu überzeugen, eine der zur Verfügung stehenden Unterbringungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen“, sagt sie.

Ein weiteres provisorisches Lager ist Passanten an der Schadowstraße aufgefallen. Dort nutzte in den vergangenen Tagen eine Gruppe von Männern das Vordach des Eingangs zur ehemaligen H & M-Filiale, die seit Monaten leersteht, als nächtlichen Unterschlupf und auch für den Aufenthalt tagsüber. Es handele sich um fünf Männer aus Polen, die ebenfalls von den Streetworkern nicht zum Umzug in eine Unterkunft bewegt werden konnten, hieß es.

Koch betont, man habe die verschiedenen Lager in der Stadt im Blick. „Uns dürfte eigentlich keine Platte durch die Lappen gehen.“ In der Arbeit der Streetworker zeige sich jedoch, dass viele wohnungslose Menschen dem Angebot der Notschlafstellen nach wie vor mit Misstrauen begegneten. „Und wir können die Menschen dort nicht reinzwingen.“ Die besondere Lage in der Corona-Pandemie sorge aber nicht für zusätzliche Probleme: „Wir können sagen, dass es bisher keinen einzigen Fall in den Notschlafstellen gegeben hat“, sagt Miriam Koch. Einige Fälle seien in anderen Einrichtungen vorgekommen, wo man aber gut eine Quarantäne habe herstellen können. Die Stadt hatte zuletzt auch Hotelzimmer angemietet, um in der Pandemie die Unterbringungssituation zu entzerren.