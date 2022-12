1300 Euro für kleine Wohnung in Düsseldorf Wohnungsanzeige in Flingern sorgt für Diskussionen

Viele Wohnungen in Düsseldorf werden zu teuer vermietet, das haben Untersuchungen erst vor Kurzem gezeigt. Doch eine Wohnung in Flingern-Nord, die am Dienstag auf der Facebook-Seite „Wohnung frei in Düsseldorf“ gepostet wurde, übertrifft diesen Rahmen deutlich: 22 Quadratmeter für 1300 Euro – zuzüglich Nebenkosten, heißt es auf dem Online-Portal „Ab ins Zuhause“. Ein Zimmer, Baujahr 1947, mit Einbauküche, Aufzug und Zentralheizung.