Blaulicht in Düsseldorf Wohnung in Garath brennt komplett aus

Am Freitagabend kam es gegen 21 Uhr in einem achtgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Emil-Barth-Straße zu einem Wohnungsbrand, der auf das gesamte Gebäude überzugreifen drohte. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die betroffene Wohnung im fünften Obergeschoss bereits in voller Ausdehnung. Mehrere Personen aus dem Haus standen auf der Straße. Der Treppenraum war zwar nur leicht verraucht, aber die Wohnungseingangstüre war vom Feuer stark beschädigt. Da die Wohnung im Vollbrand stand, hatte der vorgehende Trupp alle Mühe, die zirka 30 Quadratmeter große Wohnung zu durchsuchen und abzulöschen.