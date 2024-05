So wohnt Düsseldorf Wie eine Wohnung im ehemaligen Kinderheim zur Bühne wird

Sie hatte eigentlich von einem Haus geträumt. „Doch was bezahlbar war, gefiel uns nicht. Und was uns gefiel, war viel zu teuer“, bringt Nina Hanauer ihre Suche von damals auf den Punkt. Dann fand sie vor gut 20 Jahren eine Annonce in der Rheinischen Post: Wohnung in einem Baudenkmal zu verkaufen. Der Rest ist schnell erzählt: Liebe auf den ersten Blick, kurzes Nachdenken, und schon bald folgte die Unterschrift unter den Kaufvertrag. Eine Entscheidung ohne Reue. Bis heute schätzt Nina Hanauer den dörflichen Charakter von Alt Einbrungen, einem Teil von Wittlaer, aber auch die Nähe zu Kaiserswerth mit Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die Anbindung zur Autobahn – „ und mit der U-Bahn bin ich in 23 Minuten in der Innenstadt“, sagt sie.