Edel-Wohnprojekt mit Allerweltsname: : Auszeichnung für „Hinz & Kunz“ in Flingern

Projektentwickler UH-Invest baut an der Bruch- und Schwelmer Straße Foto: Projektentwickler UH-Invest

Flingern Das Projekt „Hinz & Kunz“ in Flingern erhielt jetzt den German Brand Award. Der Name ist allerdings nicht Programm: In den Häusern an der Schwelmer Straße werden gut 8000 Euro je Quadratmeter fällig.

In Zeiten, in denen Wohnraum knapp und hochwertiger Wohnraum ein Luxusgut ist, bemühen sich die Macher nicht nur um solides Handwerk, sondern auch ums Image. In Düsseldorf offenbar mit Erfolg: Das Wohnprojekt „Hinz & Kunz“ in Flingern, bei dem 72 Eigentumswohnungen und vier Townhouses entstehen, ist nun vom Rat für Formgebung in Berlin mit dem German Brand Award 2021 ausgezeichnet worden.

Den Preis gibt es für „herausragende Markenarbeit“. Investor Ulrich Huber (UH-Invest) sagt: „Eine grandiose Anerkennung für unser besonderes Konzept und die Entwicklung einer zentralen, mutigen Idee für ein Wohnprojekt, das in der Landeshauptstadt Düsseldorf und in der Nachbarschaft in Flingern schon jetzt angekommen ist.“

Die Wohnungen entstehen an der Schwelmer Straße und sollen bis 2023 fertiggestellt sein. „Hinz & Kunz“ besteht aus insgesamt drei Baukörpern und wird eine Gesamtwohnfläche von 4800 Quadratmetern beinhalten. Eine Gründerzeitfassade eines Bestandsbaus auf dem Areal wird erhalten und integriert. Allerdings hat das schicke Projekt auch seinen Preis: Für eine 50-Quadratmeter-Wohnung werden hier laut aktuellem Inserat beispielsweise knapp 400.000 Euro fällig. Für 86 Quadratmeter sind es sogar 715.000 Euro.