Großeinsatz in Düsseldorf Wohnhaus nach Deckeneinsturz geräumt

In einem Mehrfamilienhaus an der Hüttenstraße ist am Freitagnachmittag ein Teil der Wohnzimmerdecke eingestürzt. Laut Feuerwehr meldete gegen 16.40 Uhr eine Anruferin, dass in ihrer Wohnung im ersten Stockwerk die Holzkonstruktion über ihr auf einer Fläche von rund fünf Quadratmetern heruntergekommen sei. Als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, kontrollierten sie die übrigen Wohneinheiten und räumten das Gebäude. Die Straße wurde gesperrt, die Bauaufsicht eingeschaltet.