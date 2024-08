Immobilien in Düsseldorf Wohn- und Geschäftshaus in Oberbilk klimagerecht modernisiert

„Gerade die Bebauung der zentralen Düsseldorfer Stadtteile ist geprägt von Mehrfamilienhäusern. Das Projekt in Oberbilk stellt ein besonders gelungenes Beispiel für die Ertüchtigung der Gebäudehülle großer Mehrfamilienhäuser im urbanen Raum dar“, bekräftigt Umweltdezernent Jochen Kral. „Düsseldorf will bis 2035 klimaneutral sein, das heißt, nicht mehr zum Aufheizen der Erdatmosphäre beizutragen. Gebäude zu dämmen sowie Strom und Wärme umweltfreundlich zu erzeugen, ist dafür enorm wichtig und wird in Düsseldorf ausgesprochen gut gefördert.“