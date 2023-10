Neue Wohnungen für Düsseldorf Bei der Bergischen Kaserne muss die Stadt Geduld üben

Die Stadt hat sich mit ihrer Wohnbauoffensive 2030 das Ziel gesetzt, rund 8000 neue Wohnungen zu schaffen. Die Blockaden durch den Adler-Konzern auf vielen Brachen sind eine Sache, welche die Stadt in der Entwicklung hemmen; gestiegene Zinsen und höhere Baukosten sowie eine erlahmte Immobilienwirtschaft sind ein anderes Problem. Es gibt aber Verschleppungen, bei denen niemand weiß, warum es nur im Schneckentempo vorwärts geht. In diese Kategorie gehört offenbar die Bergische Kaserne in Hubbelrath, deren Areal sich teils in ein respektables Wohngebiet verwandeln soll. Von mindestens 1000 Wohnungen ist die Rede. Nur: Es geht nicht voran.