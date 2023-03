Umgestaltung in Düsseldorf Wohin mit dem Taxistand am Carlsplatz?

Bei der Umgestaltung des Straßenraums rund um den Carlsplatz ist David Rüdiger von der Connected Mobility Düsseldorf (CMD) derzeit nicht zu beneiden. Um die 300.000-Euro-Förderung vom Land NRW in diesem Jahr nicht zu riskieren und weil der Zeitdruck deswegen groß ist, wird der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (OVA) in seiner Sitzung am Mittwoch der Beschlussvorlage höchstwahrscheinlich zustimmen, doch ganz ohne Diskussionen im Schnelldurchgang wird das wohl nicht ablaufen. Das machte bereits die anderthalbstündige Anhörung der Bezirksvertretung 1 am Montag deutlich, als die Lokalpolitiker in ihrer Sondersitzung doch einige Fragen zu den Umgestaltungsplänen der Verwaltung und der CMD hatten und es in der Debatte immer wieder um die Verlegung des Taxistandes ging. Rüdiger versuchte schon da, zu beruhigen und sagte zum Thema Taxistand: „Wir haben uns wirklich in alle Richtungen den Kopf zerbrochen.“