Haushalt in Düsseldorf Schwarz-Grün will Ganztagsreinigung von Schultoiletten

Die schwarz-grüne Kooperation hat sich auf mehr als 30 Anträge für die Stadtratssitzung am Donnerstag geeinigt. Die Beschlüsse werden den Haushaltsplanentwurf ergänzen oder korrigieren, der im September von der Verwaltung vorgelegt worden war. Zusätzliche Ausgaben von knapp sechs Millionen Euro halten sich sehr in Grenzen. So ist auch kein Leuchtturmprojekt dabei. Sehr konkret wirken soll zum Beispiel allerdings knapp eine Million Euro jährlich für eine Tagesreinigung an Schulen. Beim Erfolg des Testprojekts soll jeder Schule eine Kraft zur Verfügung stehen und es nicht nur eine Reinigung pro Tag geben. Der Zustand vieler Schultoiletten hatte zuletzt sogar zu einer Demo vor dem Rathaus geführt.