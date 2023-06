Freizeittipps zum Wochenende American Football, Theater und Teddybären in Düsseldorf

American Football Die Düsseldorf Panther spielen am Samstag gegen die Rostock Griffins im Stadion des VfL Benrath. Um 14 Uhr ist Einlass – der Kickoff ist um 16 Uhr. Tickets gibt es online für 14,45 Euro unter www.duesseldorfpanther.de und an der Tageskasse für 16 Euro. Ermäßigte Tickets werden angeboten. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei. Auch die Düsseldorfer Mannschaft „Rhein Fire“ spielt am Wochenende, die Gegner sind die Paris Musketeers. Sonntag um 16.25 Uhr geht es in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg los. Tickets gibt es unter shops.ticketmasterpartners.com/rhein-fire ab 33,90 Euro.