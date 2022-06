Veranstaltungen für Jung und Alt : Woche der Generationen startet in Düsseldorf

Düsseldorf Rund 60 Veranstaltungen in der ganzen Stadt sollen in den kommenden Tagen den Austausch zwischen Jung und Alt fördern. Dazu gehören unter anderem Workshops und spezielle Führungen.

Die Veranstaltungen werden vom Amt für Soziales in Kooperation mit vielen weiteren Ämtern und Vereinen organisiert. So findet am Donnerstag um 14.30 Uhr ein Spaziergang durch den für gewöhnlich nicht-öffentlichen Phänologischen Garten an der Eulerstraße statt, den das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz mit Erkundungsaufgaben und einem Quiz verbindet. Am selben Tag bietet der Verein GarageLab um 16 Uhr eine Digitalisierungswerkstatt im Hinterhof der Rather Straße 25 an, bei denen zum Beispiel Großeltern mit ihren Enkeln alte Dia-Fotos durchgehen und sich diese gleich per Scanner digitalisieren lassen können. Wer es praktischer mag, der kann auch am Samstag um 11 Uhr bei einem weiteren Workshop des Vereins für nachhaltige und kreative Ideen teilnehmen, bei denen aus Buchenleisten Zangen für die Grillsaison gebastelt werden. Um auch den generationsübergreifenden Austausch zu fördern, gibt es zusätzlich in vielen Familienzentren und Zentren plus Aktionen zum gemeinsamen Spielen, Backen oder Malen.