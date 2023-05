Gastronomen bieten Menüs Wo in Düsseldorf Spargel auf der Speisekarte steht

Die Spargel-Hochsaison läuft – und das als „weiße Gold“ bezeichnete Gemüse ist mittlerweile deutlich erschwinglicher geworden. Die kalten Nächte und schwankenden Temperaturen im April kamen der Spargelsaison zu Beginn in die Quere, bis zu 20 Euro kostete das Kilo noch vor Ostern an den Ständen am Carlsplatz. Zu dem Zeitpunkt kam der Spargel in der Regel aus den Niederlanden. „Spargel wächst nur bei gutem Wetter und auch nur, wenn es sich hält“, sagt Sebastian Schier. An seinem Stand kostet das weiße Pfund aus Walbeck vergangene Woche 8,50 Euro, bei Gemüse Weitz 9 Euro und bei Ahmet Yildiz 7,95 Euro. Großkonzerne wie Lidl und Aldi locken schon mit Sonderangeboten, bei denen 500 Gramm deutscher Spargel für 3,79 Euro über die Theke geht. Bei vielen Gastronomen sind die gesunkenen Preise in den Spargelmenüs noch nicht zu sehen. Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt, wo derzeit überall Spargel auf dem Teller landet.