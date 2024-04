Angebot für Ältere in Düsseldorf Wo Senioren mehr Anschluss finden sollen

Die Seniorinnen und Senioren, die am Mittwoch nach Unterrath kommen, nehmen oft auch einen längeren Weg auf sich. So beginnen manche ihre Reise in Ratingen, Gerresheim oder Hellerhof. Die in Ost-Berlin geborene Karin Krämer floh 1989 durch die Prager Botschaft und kam dann mit ihrem damaligen Mann in die Landeshauptstadt. Sie wohnt nun in Holthausen und kommt ebenfalls montags zum Kaffee-Treffen. Sie findet die Angebote von Bremer-Zeitz toll, aber es sei trotzdem schwer, im Alter Anschluss zu finden. „Die Freundlichkeit geht untereinander verloren. Die Leute gehen nicht aufeinander zu.” Darum würde Krämer sich mehr solcher Angebote wünschen, um Begegnungen zu schaffen.