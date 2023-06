Verkehrswende in Düsseldorf Wo Parken für Anwohner am teuersten wird

Die Preise werden in drei Stufen gestaffelt. Sie liegen bei 240, 300 und 360 Euro. Der Höchstbetrag wird in Zone eins fällig. Sie reicht im Norden von Klever und Jülicher Straße entlang den Gleisen für die Bahnverbindungen vom Duisburger zum Düsseldorfer Hauptbahnhof im Osten sowie weiter im Süden entlang der Bahnlinie zum Neusser Hauptbahnhof. In diesem Areal liegen laut Düsseldorf Maps zwölf Bewohnerparkgebiete. Die mit Abstand meisten von ihnen liegen in Zone II, die dort aber längst nicht mehr so weite Flächen des Stadtgebiets ausfüllen wie im Zentrum. Die Grenzen verlaufen hier im Großen und Ganzen entlang der Umweltzone. Im Norden sind Rheinbad und Flughafen wichtige Grenzpunkte, im Süden die Münchener Straße, im Osten der Unterbacher See. Zudem gibt es jenseits des Rheins noch Bewohnerparkgebiete in Oberkassel. Südlich des Südrings allerdings gibt es sie kaum noch, eine Ausnahme ist das Henkelgebiet, eine große Zone gibt es im Norden in Unterrath aufgrund der Flughafennähe. Auch dort sollen Bewohnerparkgebiete dazu beitragen, dass Anwohner leichter einen Parkplatz finden, da ohne Bewohnerparkausweis Kurzzeit-Parkgebühren fällig werden.