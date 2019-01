Serie So Wohnt Düsseldorf: Wo man das Gras wachsen hört

Düsseldorf Vor genau 30 Jahren wurde das Ökodorf Unterbach fertig - mit 30 Holzhäusern, zwei Gassen und einem Dorfplatz. Was ist aus der Utopie von einst geworden?

Ein Feriendorf irgendwo in Schweden? Mit Holzhäusern, die einander ganz nahe rücken, als wollten sie sich Halt geben. Mit schrägen Dächern, auf denen man das Gras wachsen hört. Vermutlich landet man an einem See mit Kahn, wenn man Bäume und Büsche hinter sich lässt. So viel zum ersten Eindruck. „Wir fühlen uns tatsächlich immer ein bisschen wie im Urlaub“, meint Karin Grunwald, die von Beginn an in dieser Siedlung lebt: im Ökodorf Unterbach. Gebaut auf dem Fundament einer gemeinsamen Utopie – vor genau 30 Jahren. Zwei Ziele beflügelten damals die Planung: Eine Gruppe Düsseldorfer, die meisten hatten Kinder in der Waldorf-Schule, wünschten sich ein neues Lebensmodell. Sie wollten ökologisch bauen, und sie wollten Gemeinschaft leben. „Wir sind belächelt worden“, erinnert sich Karin Grunwald. Als „Schuhschachteln“ wurden die Häuser kritisiert, außerdem galt Holz in jenen Jahren nicht gerade als attraktives Baumaterial. Die Gruppe kümmerte das nicht, sie kaufte ein Areal von der Stadt und suchte Architekten, die ihre Visionen umsetzten: So entstanden 30 Häuser unterschiedlicher Größe an zwei gepflasterten Gassen (damit das Regenwasser versickern kann), die an einem Dorfplatz enden. An jedem letzten Sonntag der Sommerferien verwandelt er sich in einen Festplatz, dann versammeln sich alle Bewohner der Siedlung an einer langen Tafel zu einem gemeinsamen Pasta-Mahl.