Auf Märkten und in Hofläden In Düsseldorf gibt es den ersten regionalen Spargel – noch ist er aber teuer

In einigen Düsseldorfer Hofläden und an Marktständen gibt es den ersten Spargel aus der Region. Noch dauert es aber, bis das Zartgemüse in größeren Mengen erhältlich ist – dafür ist mehr Sonne nötig. In etwa zwei bis drei Wochen werde sich die Erntemenge erhöhen und damit für die Verbraucher gleichzeitig auch der Preis pro Kilogramm sinken, schätzt Jan Parakenings. Der Teamleiter des Apfelparadieses Wittlaer verkauft im Hofladen an der Duisburger Landstraße bereits heimischen Spargel. „Wir achten sehr auf Regionalität und arbeiten mit einem Bauern aus Kaldenkirchen zusammen“, so Parakenings. Der Spargel vom Niederrhein kostet bei ihm zwischen 15,90 Euro (Klasse II) und 17,90 Euro (Klasse I) pro Kilogramm.