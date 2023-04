Brauchtum in Düsseldorf Wo man in Düsseldorf einen Maibaum bekommt

Schon im Mittelalter galt die Nacht auf den ersten Mai als etwas Besonders. Und auch heute noch wird die „Walpurgisnacht“ im Harz und anderen Teilen Norddeutschlands als Fest der Hexen gefeiert, das jedes Jahr Zehntausende verkleidete Besucher anzieht. Im Rheinland hingegen wird mit dem Tanz in den Mai der Abschied vom Winter gefeiert und der Frühling begrüßt. Hier spielt der Maibaum als Symbol der Fruchtbarkeit eine zentrale Rolle. Früher wurde dazu in ländlichen Regionen und in manchen Stadtteilen ein großer Baum auf einen zentralen Platz gestellt, um den dann anschließend zu Blasmusik getanzt wurde. Heute sind es Gaststätten und Diskotheken, die mit Maifeierlichkeiten locken. „Damals gab es in Himmelgeist und Itter auch Maifeuer. Diese Tradition ist deutlich zurückgegangen und wird nur noch vereinzelt begangen“, sagt Helma Wassenhoven, Leiterin des Büros für bürgerschaftliches Engagement. Dagegen erfreut sich die Tradition des Maibaumstellens, die eigentlich in der Region Köln-Bonn bekannter ist, auch in Düsseldorf zunehmender Beliebtheit. Was es mit der Tradition auf sich hat – und wie der erste Mai sonst noch gefeiert wird.