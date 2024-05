Fortuna Düsseldorf Wo es beim Relegationsspiel Public Viewing gibt

Stadtteile Bis zu 150 Fortuna-Fans finden Platz im Brauhaus am Dreieck an der Blücherstraße in Pempelfort. Dort wird das Spiel ebenfalls auf einer Großleinwand übertragen. Auch im Café Mutts an der Pfalzstraße in Pempelfort kann Fußball geschaut werden. Im Brauereiausschank Hirschchen, Alt Pempelfort 2, gibt es ebenfalls das Spiel auf einer großen Leinwand. Der Sutton’s Irish Pub am Spichernplatz überträgt regelmäßig die Spiele der Fortuna und deshalb natürlich auch das Relegationsspiel. Und die Schützen in Hassels, die am Montag noch ihr Fest feiern, richten sich ebenfalls auf Fortuna-Fans ein und zeigen im Festzelt an der Spanger Straße das Spiel.