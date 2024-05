Tipps für den Einkauf und tolle Menüs Wo Düsseldorf Spargel kauft

Berderhof Willich Es muss ja nicht immer Walbeck sein! Von Düsseldorf nach Willich ist es mit dem Auto eine halbe Stunde und sogar mit Bahn und Bus ist das Städtchen zu erreichen. Der Berderhof am Klosterweg ist eine erste Adresse für guten Spargel, Top-Lokale aus der Landeshauptstadt wie die Brasserie an der Mühlenstraße oder das Weinhaus Tante Anna an der Mertensgasse ordern dort ihren Spargel. Der Ausflug kann für Düsseldorfer eine schöne Abwechslung sein, denn schon bei der Anfahrt breiten sich die typischen Felder des Niederrheins vor den Augen des Städters aus, der Blick in die Weite ist Balsam für die Seele. Weil man davon nicht satt wird, lohnen sich auf dem Berderhof von Familie Heyes, in dessen Stallungen auch noch das Vieh steht, der Gang in den Hofladen oder ins Restaurant, das in einem großen Anbau untergebracht ist. Der Hofladen ist nur in der Spargelsaison geöffnet (mo bis fr 8 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sa 8 bis 13 und so/feiertags 9 bis 13 Uhr). Das Restaurant und Café Landwirtschaft hat übers Jahr auf, Spargelliebhaber kommen in den rund 80 Tagen der Saison jetzt und in den nächsten Wochen dort auf ihre Kosten.