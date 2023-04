Fachkräftemangel in Düsseldorf Warum Unternehmen mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland wollen

Düsseldorf · Die Integration von Menschen aus Nicht-EU-Ländern in den Arbeitsmarkt gewinnt an Bedeutung. Denn die Zahl der Stellen, die nicht besetzt werden können, nimmt zu. Warum Unternehmen und Verbände in Düsseldorf deutlich schnellere Reformen fordern.

20.04.2023, 12:37 Uhr

Mohammad Nemati (26) aus dem Iran absolviert eine dreijährige Pflegeausbildung im Herz-Jesu-Heim der Caritas. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Jörg Janssen

Die Düsseldorfer Arbeitswelt wird immer internationaler. Grund ist die weitere Verschärfung des Fachkräftemangels. „40 Prozent der offenen Stellen können wir nicht besetzen. Und einen klassischen Arbeitsmarkt, auf dem sie auf den üblichen Wegen noch Gesellen finden, gibt es in den meisten Bereichen praktisch nicht mehr“, sagt Alexander Konrad, Sprecher der Düsseldorfer Handwerkskammer.