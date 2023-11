Umfrage der IHK Düsseldorf „Die regionale Konjunktur lahmt“

Ein großes Problem der Industriebetriebe ist der Rückgang der Aufträge in den vergangenen eineinhalb Jahren. Am Anfang des Jahres hatte sich diese Entwicklung verlangsamt, nun hat sie sich wieder beschleunigt. Die Ergebnisse zeigen: Die regionale Industrie befindet sich in der Rezession. Zum ersten Mal seit dem Lockdown zum Jahresbeginn 2021 ist die Geschäftslage wieder im Minus, auch für 2024 werde ein Rückgang erwartet, so Bergmann. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit habe sich wegen zu hoher Kosten und zu vieler Auflagen verschlechtert. Besonders die Industrien mit hohem Energieeinsatz seien von den hohen Energiepreisen betroffen. Außerdem hätten die Ergebnisse eine große Unzufriedenheit mit der Verlässlichkeit und den Perspektiven der Energiepolitik gezeigt.