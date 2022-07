Messerangriff in der Altstadt : Wirtin der Altstadt-Bar sagt, wie die Messerattacke ablief

In dieser Bar an der Bolkerstraße fand die Messerattacke statt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Nach der Messerattacke in der Bar Isla de Cuba gibt es nun neue Erkenntnisse, wer das Opfer ist und wie sich die Tat genau abspielte.

Es liegen neue Erkenntnisse zur Messerattacke in der Bar Isla de Cuba an der Bolkerstraße vor. Wirtin Mirna Campo Gonzalez sagte jetzt auf Anfrage unserer Redaktion, dass das 25 Jahre alte Opfer einer ihrer Kellner sei. Er sei zudem ohne Vorwarnung von drei Personen angegriffen worden, einen Streit habe es entgegen der Mitteilung der Polizei vorher nicht geben. Zudem hätten nicht Polizisten zuerst geholfen, sondern zwei Gäste. „Der junge Mann wäre fast gestorben“, sagt Gonzalez. Die Staatsanwaltschaft macht keine Aussage zur Identität des Opfers.

In einem Interview mit SAT.1 NRW kündigte Gonzalez an, ihre Tür jetzt mit einem Metalldetektor sichern zu wollen. Auch bislang schon habe sie Sicherheitspersonal für Kontrollen an der Tür eingesetzt, wie sie unserer Redaktion bereits geschildert hatte. Zudem hatte sie die Meinung vertreten, dass in der Altstadt seit längerem ein großes Gewaltproblem herrsche, „besonders nach Mitternacht, insbesondere ausgehend von jüngeren Männern“. Besorgniserregend sei vor allem, dass immer öfter Messer mitgebracht würden.