Dates in Bars, Kneipen & Co. So romantisch ist Düsseldorfs Innenstadt

„Definitiv“, sagt Alexander Hoyer von „Vino’s Weinbar“. "Ich war selbst schon auf einem Date hier“, verrät er. In dem Weinlokal am Carlsplatz entdecke er abends häufig Pärchen und Dates. „Der Laden bietet viele Möglichkeiten, gerade im Gewölbekeller, in dem die passende Stimmung aufkommt. Dort kann man selbst steuern, ob man sich zurückziehen möchte oder sich lieber an einen der Achter-Tische zu anderen Leuten gesellen und diese kennenlernen will.“ Um die Konversationen der Gäste voranzutreiben, mische sich das Personal gerne aktiv unter die Gespräche. „Wenn wir aber merken, dass es ein Date ist, lassen wir die Leute auch in Ruhe.“