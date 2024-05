Kreuzung in Unterbilk gesperrt Wirrwarr bei der Rheinbahn um Baustelle Bilker Kirche

Für Verwirrung gesorgt hatten auch die Angaben an der Haltestelle Wupperstraße. In Richtung Hafen war nur der dort immer angebrachte Hinweis für den Schienenersatzverkehr der 706 und 707 zu finden, was aber ja in diesem Fall für beide Linien nicht zutrifft. Inzwischen ist nach Hinweis unserer Redaktion wie auf der anderen Straßenseite ein großes Dreiecksschild aufgestellt worden, auf dem korrekte Angaben zu finden sind. Neben der nicht fahrenden 706 wird auf den Ersatzbus der 707 hingewiesen, der an der Franziusstraße hält (oder auch am Polizeipräsidium).