E-Mobilität in Düsseldorf Privater Anbieter bricht Ladesäulen-Monopol der Stadtwerke – ist aber teurer

Während die Stadtwerke auch viele Standorte in der Stadtmitte betreiben, liegen die Säulen des neuen Anbieters Wirelane nicht zentral. In Stadtteilen wie Bilk, Eller, Flingern, Friedrichstadt und Gerresheim finden sich mehrere Säulen, rund um die Kö dagegen keine einzige. Der angebotene Preis: 49 Cent pro Kilowattstunde, zuzüglich knapp einem Euro Startgebühr. Wer also ein Familien-Elektroauto mit 80 Kilowattstunden Akku-Kapazität lädt, zahlt knapp 40 Euro und kommt damit um die 400 Kilometer weit. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Benziner würde für die gleiche Strecke in etwa 60 Euro an der Zapfsäule zahlen.