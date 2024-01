Wäremversorgung in Düsseldorf Wird Unterrath an das Fernwärmenetz angeschlossen?

Umfangreiche Bauarbeiten für den Anschluss des Düsseldorfer Flughafens an das Fernwärmenetz der Stadt sorgten 2019 für monatelange Beeinträchtigungen in Unterrath. Für die Verlegung der Leitung fielen Fahrspuren und Haltestellen weg, mussten Straßenabschnitte gesperrt und der Verkehr mithilfe von Baustellenampeln gelenkt werden. Schon damals hatte sich Ratsherr Peter Rasp (SPD) darüber geärgert, dass die Unterrather zwar durch die Arbeiten stark belastet würden, aber nicht von den neuen Leitungen profitieren können. So war nicht vorgesehen, Wohngebiete oder das neue Unterrather Schwimmbad an die Fernwärme anzuschließen.