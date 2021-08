Wahlkampf in Düsseldorf : Düsseldorf wird jetzt so grün wie nie

Düsseldorf Die Partei startet die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes mit mehr als 4000 Plakaten. Für das Finale hat sich Spitzenbesuch aus Berlin angekündigt.

Ab Freitag darf in Düsseldorf plakatiert werden und schon jetzt ist klar: So grün war die Landeshauptstadt in einem Bundestagswahlkampf noch nie. Mehr als 4000 der kleineren Plakate (Din A1 und A0) werden zu sehen sein, mit 70 sind ungefähr doppelt so viele Großplakate gebucht wie 2017. Damals lag das Budget bei 33.000 Euro, jetzt sind es 130.000 Euro, die Zahl der Mitglieder hat sich in gut fünf Jahren auf 1150 verdoppelt. Das i-Tüpfelchen: Das Finale der Bundespartei steigt am 24. September, also zwei Tage vor der Wahl, mit dem Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck in Düsseldorf.