Überraschende Idee in Düsseldorf : Wird die Schadowstraße zur Fahrradstraße?

Dieses Stück der Straße Am Wehrhahn könnte zur Fahrradstraße werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Mitten durch die Fußgängerzone in der Düsseldorfer Innenstadt verläuft bereits ein Radweg – jetzt könnte der benachbarte Abschnitt der Schadowstraße zur Fahrradstraße werden. Mobilitätsdezernent Jochen Kral will von einem Negativbeispiel in Düsseldorf lernen.