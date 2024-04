Mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung in Düsseldorf Wird der Heine-Preis bald an mehrere Gewinner verliehen?

So geht es bei den Änderungen auch darum, wie die Jury über die Vergabe entscheiden kann. „Die bisherige Praxis der persönlichen Anwesenheit des Preisgerichtes soll um andere Varianten der Zusammenkunft erweitert werden“, heißt es. Demnach sollen zukünftig auch digitale und hybride Zusammentreffen möglich sein. Noch entscheidender ist aber wohl die womöglich anstehende Änderung bei der Zahl der Preisträger: „Sollte keine Zweidrittelmehrheit für eine Kandidatin oder einen Kandidaten zustande kommen, so soll das Preisgericht mit einer einfachen Mehrheit festlegen können, dass die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten mit den meisten Stimmen mit jeweils der Hälfte des Preisgeldes geehrt werden“, heißt es in der Beschlussvorlage.