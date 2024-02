Millionenprojekt in Düsseldorf Standort für die Ersatzoper steht fest

Die Deutsche Oper am Rhein soll für rund fünf Jahre eine Interimsspielstätte bekommen. Standort-Favorit ist nach Informationen unserer Redaktion ein Areal auf dem Messegelände. Gedacht ist an eine Fläche am CCD Ost, das seine Zufahrt in der Mitte der Stockumer Kirchstraße hat und nördlich davon liegt.