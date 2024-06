Analyse zur sozialen Infrastruktur Darum könnte in Düsseldorf aus einem Hallenbad ein Bürgerhaus werden

Sie sind Orte der Begegnung, der Kultur und der Teilhabe. Ihr Angebot reicht vom Häkeltreff über den selbst organisierten Chor bis zur Laienspielgruppe: die städtischen Bürgerhäuser. Doch wie viele braucht man und wo müssten Kapazitäten ausgebaut werden? Ein halbes Jahr lang sind Mitarbeiter des Amtes für Soziales und Jugend diesen Fragen auf den Grund gegangen. Damit wird konkret, was das am Donnerstag im Rat beschlossene Konzept mit dem eher sperrigen Titel „Handlungsübergreifende Betrachtung sozialer Infrastruktur“ leisten will: eine gesamtstädtische Analyse, verbunden mit möglichen Konsequenzen für die weitere Planung. Ein möglicher Gewinn für die Bürger: Am Ende soll eine Software stehen, in der das Angebot von Bürgerhäusern (Kurse, Aufführungen, mietbare Räume) sowie aller verwandten Einrichtungen – wie Stadtteiltreffs, Familienzentren, Mehrgenerationenhäusern und Zentren Plus – abrufbar ist. Die wichtigsten Fakten im Überblick.