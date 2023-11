Uni Düsseldorf im Schatten des Nahost-Krieges „Wir wollen alle Stimmen auf dem Campus hören“

Wer in die Social-Media-Konten des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (AStA), dem Sprachrohr der Studierenden an der Heinrich-Heine-Universität (HHU) schaut, wird nichts finden: weder dazu, dass es an der Uni vor kurzem Hakenkreuz- und „Free Palestine“-Graffiti gab, noch zum Krieg und Leid in Nahost. Der AStA schweigt öffentlich, doch auf dem Campus tut er vor allem eins: den Dialog suchen.