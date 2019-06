IHK Düsseldorf : „Wir sehen eine Behinderung als Zusatzqualifikation“

Düsseldorf Die IHK möchte die Inklusion von Menschen mit Handicap am Arbeitsplatz fördern. Ein wichtiges Instrument ist dabei die „Charta der Vielfalt“.

(RP) Anlässlich des bundesweiten Diversity-Tages informierte die IHK Düsseldorf gemeinsam mit der Kadomo GmbH in Hilden über die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. „Wir wollen für Inklusion und Vielfalt in der Wirtschaft werben, und wo könnten wir das besser tun als in einem Unternehmen, das sich hier bereits seit vielen Jahren vorbildlich verhält“, fragte zu Beginn IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen. Mehr als ein Drittel der Kadomo-Mitarbeiter haben ein Handicap, Frauen in Führungspositionen werden gefördert und Menschen verschiedenster Nationalitäten beschäftigt.