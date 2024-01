Menschen aus Düsseldorf Wir gehen am Samstag zur Demonstration, weil...

Wilfried Schulz (Generalintendant Schauspielhaus)

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass es gelungen ist, in kurzer Zeit die großen Kulturinstitutionen dieser Stadt für einen gemeinsamen Aufruf zur Demo zu vernetzen. Uns alle eint, dass das Fundament unserer Arbeit eine demokratische, freie Gesellschaft ist, in der alle Menschen gleichsam willkommen sind und ihren Platz finden. Den Kräften, die dieses Fundament zerstören wollen, muss man mit Entschiedenheit entgegentreten und darf nicht zulassen, dass sie weiter menschenverachtenden Ideologien Vorschub leisten. Ich gehe daher am Samstag auf die Straße für eine Gesellschaft in Freiheit und Gemeinschaft.“